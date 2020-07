Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 16 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 16 luglio 2020 - Emma è sfuggita alle minacce di Thomas e si è messa in viaggio verso casa di Hope per informarla di quanto ha scoperto. All'improvviso però un'auto colpisce violentemente il paraurti della sua macchina, facendola finire in fondo alla scarpata. Per la povera Barber è la fine! Thomas assiste all'incidente ma invece che prestarle soccorso, osserva la scena con un sorrisino soddisfatto dipinto sul volto. È lui il responsabile dell'incidente? Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 17 luglio 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 16 luglio 2020 - Genoveva fa ritorno ad Acacias. La Salmeron, fuggita senza avvertire nessuno dopo i funerali di Samuel, rientra nel quartiere in pompa magna e in compagnia di un altro uomo: suo marito Alfredo Bryce! Gli inquilini del civico 38 sono sconvolti da questa novità e puntano il dito contro la vedova Alday. Intanto José e Bellita affidano ad Arantxa l'educazione di Cinta Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 all'18 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 16 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 16 luglio 2020 - alla Fikri Harika regna il caos. I preparativi dello spot creano diversi problemi tra i dipendenti e Deren non sopporta la presenza di Aylin. Tra le due donne, un tempo collaboratrici, è guerra aperta! Intanto Mevkibe ha deciso di aiutare Osman, Nihat e Muzo con il catering e ha bisogno di un assaggiatore imparziale. Chiama così Can, felice di assaggiare la cucina della mamma di Sanem. Proprio quest'ultima, coinvolta suo malgrado, sarà costretta a bendarlo e imboccarlo e alla fine i due ragazzi saranno protagonisti di un burrascoso litigio, scoppiato poco prima dell'inizio delle riprese. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 13 al 17 luglio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 16 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 16 luglio 2020 - Leandro non ce la fa e Pepa sente di non essere stata all'altezza della situazione. Tristan però, cerca di consolarla, assicurandole di aver dato il massimo con impegno e competenza. Nel frattempo, un ritratto osé di Soledad, scatena l'ira di Francisca che promette alla figlia una punizione esemplare. Emilia tenta di trovare un accordo con Pardo, ma è costretta a fare i conti con una proposta indecente del criminale. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 13 al 17 luglio 2020