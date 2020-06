Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 16 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 16 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 16 giugno 2020 - vedremo Wyatt e Flo liberi di cedere alla passione. I due, ormai liberi dal pensiero di Sally, fanno l'amore ma la loro serata romantica viene interrotta da una notizia sconvolgente: Hope e Liam si sono lasciati. Flo comincia a sudare freddo e ha il cuore a pezzi. Quello che temeva si è verificato e ora per colpa della sua bugia, una famiglia è andata in frantumi. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 16 giugno 2020 - Eduardo scopre che Lucia e Telmo hanno passato la notte insieme. Il Torralba va su tutte le furie e non sopportando il tradimento della moglie, la aggredisce violentemente. Lucia perde i sensi e viene portata all'ospedale. La diagnosi sarà terribile: L'Alvarado soffre di una malattia incurabile e presto dovrà dire addio ai suoi cari! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 16 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 16 giugno 2020 - Aylin convince Emre a firmare dei documenti che li rendono soci. Il Divit diventa a tutti gli effetti un doppiogiochista ed è pronto a rubare, per la sua amata, il progetto pensato dalla Fikri Harika per una compagnia aerea. Sanem intanto comincia a provare qualcosa per il suo nuovo capo mentre a casa Aydin, Leyla teme ancora di essere licenziata mentre Mevkibe fa voto di silenzio dopo lo “scandaloso” incontro con la madre di Muzaffer "Zebercet". Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 16 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – martedì 16 giugno 2020 -Isabel ringrazia a fatica Don Ignacio per averla salvata dal linciaggio. L'intervento del Solozobal è stato provvidenziale per evitare che i minatori uccidessero la Marchesa, spinti dalla rabbia per la morte di Cosme. I due approfittano del loro incontro per parlare dell'unione tra Rosa e Adolfo, a cui nessuno può opporsi. Qui la trama completa de Il Segreto

