Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 14 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 14 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 14 luglio 2020 - Zoe e Xander si allontano da Hope e Thomas e discutono ancora una volta sul da farsi. Emma, senza volerlo, ascolta la conversazione tra i due ragazzi e scopre con orrore che Beth è viva. La giovane Barber è pronta a dire a tutti la verità ma Thomas glielo impedirà. Tra i due ci sarà un'accesa e tragica discussione. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 14 luglio 2020 - Felicia chiede a suo figlio Emilio di indagare su un suo cliente, che sospetta essere uno spacciatore di banconote false. Il ragazzo si mette subito all'opera e scopre che si tratta di Victoriano. L'uomo, che si presenta come impresario, è in realtà un losco figuro che abbindola giovani ragazze promettendo loro un futuro roseo nel mondo dello spettacolo, Purtroppo tra queste ragazze c'è anche Cinta. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 14 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 14 luglio 2020 - Nihat è stanco della sua vita da casalingo e ha preso sul serio la faccenda del commercio delle kofke vegane. Insieme a Muzzafer e a Osman si impegnano in questo strano business e cercano un negozio dove potersi trasferire per la vendita. Intanto Sanem continua a credere che Levent sia Albatros e dopo un sopralluogo ai capannoni di Remide, viene coinvolta in una stramba cena e in un pericoloso dopocena... Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 14 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 14 luglio 2020 - i braccianti di Francisca restano vittime di un tragico incidente. Leandro però, con ostinazione e coraggio, riesce a metterli in salvo. Purtroppo mentre tutti iniziano a riprendersi, grazie alle cure di Pepa, Leandro accusa un grave malore. Riuscirà a cavarsela? Nel frattempo Emilia, lasciata all'oscuro da Raimundo, decide di scoprire da sola i motivi dell'aggressione a suo padre; la giovane è pronta ad affrontare Pardo, il pericoloso malvivente a capo del pestaggio! Qui la trama completa de Il Segreto

