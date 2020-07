Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 13 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 13 luglio 2020 - Xander e Zoe discutono animatamente: lui vorrebbe rivelare la verità su Beth, mentre lei vuole tacere. Alla Forrester Creation, Thomas confessa a Hope di amarla e la bacia sulle labbra. Hope non si ritrae ma è comunque molto stupita. Non ha però il tempo di controbattere che Xander e Zoe entrano nell'ufficio di progettazione. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 17 uglio 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 13 luglio 2020 - Ursula vaga per il quartiere, disperata, e finisce per trascorrere la notte all'addiaccio. Dopo aver confessato l'omicidio di Eduardo, Telmo, l'ha ripudiata e l'ex perpetua è rimasta completamente sola e senza un soldo. Rifugiatasi nella casa del suo Ex padrone, è stata cacciata dai parenti del defunto pronti a vendere la proprietà. Cesareo, mosso a compassione, riferisce tutto a Fabiana e Agustina che cercano di aiutarla. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 all'18 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 13 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – lunedì 13 luglio 2020 - Aylin è in grosse difficoltà economiche e decide prima di ipotecare la sua casa poi di giocare d'astuzia con la Fikri Harika. Intanto Sanem è convinta che Levent sia Albatros e continua a indagare su di lui. Il figlio di Remide e Can intanto organizzano la campagna pubblicitaria per i prodotti biologici e il Divit non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti del suo nuovo cliente. Polen invece continua a cercare di riconquistare il suo ex fidanzato. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 13 al 17 luglio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 13 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 13 luglio 2020 - Raimundo torna a casa, è ridotto male ma vivo, vuole però mettere a tacere tutto e si rifiuta di assecondare la richiesta della figlia di denunciare i suoi aggressori. Nel frattempo la Dark Lady, fregandosene del rischio che corrono i suoi operai, pretende che si accingano a compiere un'impresa molto pericolosa! Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 13 al 17 luglio 2020