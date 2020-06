Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 11 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 11 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete il grande debutto della nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 16.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 11 giugno 2020 - Brooke è furiosa con Ridge. La Logan ha infatti scoperto che suo marito sostiene Thomas ed è sconvolta nello scoprire che vorrebbe che Hope e Liam si lasciassero. Intanto Liam affronta ancora Thomas, accusandolo di aver fatto il doppio gioco e di aver ingannato sua moglie. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 13 giugno 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 11 giugno 2020 - Josè informa Bellita e Arantxa di un drammatico evento che condizionerà le loro vite. Il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è andato distrutto in un incendio e loro sono sul lastrico. Saranno tempi duri per la famiglia Dominguez e Bellita comincerà a pensare di dover tornare sul palco ed esibirsi per evitare il tracollo finanziario. Come la prenderà Cinta? Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 11 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 11 giugno 2020 - Sanem partecipa alla festa dei 40 anni della Fikri Harika. Il party verrà bruscamente interrotto dall'arrivo dell'antagonista principale in Daydreamer, Aylin Yuksel, ex dipendere e ora maggior rivale della famiglia Divit. La donna metterà in difficoltà Aziz facendo una vera e propria scenata. Intanto Can, tornato a casa per l'occasione, farà un incontro al buio con Sanem. Tra loro scoccherà un bacio ma nessuno dei due saprà chi sia davvero l'altro. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 10 al 12 giugno 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 11 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – giovedì 11 giugno 2020 - la miniera di Isabel viene sconvolta da un tragico incidente. Matias viene immediatamente informato da Damian e corre a dare una mano. Anche la marchesa si precipita sul posto e segue le manovre di soccorso degli operai ma viene aggredita verbalmente. Huertas – preoccupato che qualcuno possa attentare alla sua vita – la fa scortare a casa. Rosa e Marta intanto si riconciliano. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'8 al 13 giugno 2020