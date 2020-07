Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 10 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 10 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – venerdì 10 luglio 2020 - Wyatt e Flo vanno a casa di Steffy e Liam per vedere come stanno dopo la decisione di Hope. I quattro passeranno un pomeriggio in spiaggia e sarà la prima occasione in cui Flo rivedrà la piccola Phoebe, dopo averla data in adozione. La Fulton è molto preoccupata; non sa infatti come comportarsi e se riuscirà a superare la difficile prova che Wyatt, inconsapevolmente, le ha messo davanti. Alla Forrester Creations intanto Thomas confessa a Hope di amarla e la bacia. La Logan è molto stupita ma non ha tempo di rispondere alla dichiarazione del ragazzo. Xander e Zoe entrano nella stanza. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 10 luglio 2020 - Telmo è pronto a partire con Mateo, per rifarsi una vita insieme a suo figlio. Il Martinez informa Ursula che non ha intenzione di portarla con sé e la Dicenta, furiosa, gli confessa di aver ucciso per lui. La Dark Lady gli rivela di aver avvelenato Eduardo per permettergli di vivere serenamente la sua vita con suo figlio, senza che il Torralba gli fosse d'ostacolo e l'ex sacerdote - inorridito - l'abbandona per sempre al suo destino! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 10 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – venerdì 10 luglio 2020 - Sanem ha trovato una sorpresa a casa di Can: Polen, arrivata a Istanbul per chiarire la sua situazione con il fotografo. Sanem è convinta di non poter competere con lei e si rassegna ad aver perso il suo amato capo. Decide però di tornare comunque a lavoro. Intanto alla Fikri arriva Levent, il figlio di Remide, che Sanem crede sia il suo Albatros. Aylin intanto non ha più soldi per pagare i suoi debiti. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 10 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 10 luglio 2020 - vedremo Don Julian colto da infarto proprio quando è sul punto di affrontare Francisca. La donna, crudelmente, lascerà morire il povero dottore rifiutando di somministragli le sue medicine. Poi per non far sorgere sospetti organizzerà a sue spese la veglia funebre per il medico. Nel frattempo Raimundo sarà vittima un brutale pestaggio... Qui la trama completa de Il Segreto

