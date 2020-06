Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 10 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete il grande debutto della nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 16.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 giugno 2020

La puntata di Beautiful di oggi – mercoledì 10 giugno 2020 - Brooke è molto preoccupata per Hope e Liam e cerca conforto in Ridge. Lo stilista sembra però avere un'idea molto diversa sulla decisione della sua figliastra e rivela alla moglie di capire il punto di vista di Thomas e di essere pronto a sostenerlo. La Logan è inorridita. Non può infatti credere che proprio suo marito parteggi per il divorzio tra Liam e Hope, non sapendo quanto lei tenga a questo matrimonio. Tra i due cominciano le prime incomprensioni. Che anche la loro coppia sia destinata alla crisi? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 giugno 2020

La puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 10 giugno 2020 - Samuel comincia a lavorare per Ariza. L'Alday ha promesso a sua moglie di proteggerla dai suoi nemici e per non far sapere a Cristobal dove la ragazza si trova, ha deciso di seguire gli ordini del criminale appena arrivato ad Acacias. È così che riesce ad avvicinarsi al senatore Ojeda Tapia e a svolgere il suo compito. Rosina intanto si unisce a un gruppo di manifestanti, contrari alla presenza di un'accademia di tango. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 10 giugno 2020

Va in onda oggi – mercoledì 10 giugno 2020 - la Prima Puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che faremo la conoscenza di Sanem, una giovane aspirante scrittrice. La ragazza viene assunta in una prestigiosa agenzia pubblic itaria di Istanbul, di proprietà della famiglia Divit. Aziz Divit, il direttore e proprietario, è pronto ad andare in pensione e a lasciare il testimone ai suoi figli: Can ed Emre. I due ragazzi si troveranno a gestire – a modo loro l'azienda paterna e troveranno sin da subito interessante, la nuova arrivata. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 10 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – mercoledì 10 giugno 2020 - la rivalità tra Marta e Rosa non sembra destinata a risolversi nonostante Adolfo si sia impegnato con la più giovane delle sorelle Solozobal. Rosa non riesce infatti a perdonare sua sorella per averla tradita e continua a guardarla con sospetto. Intanto Isabel, temendo che Francisca voglia lasciare l'Habana, cerca di convincerla a restare con un trucchetto... della droga nelle sue tisane. Qui la trama completa de Il Segreto

