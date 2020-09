Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 1° settembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 1° settembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; mentre alle 14.45 l'appuntamento è con la nuova Soap Turca con protagonista Can Yaman, Daydreamer - Le ali del sogno; infine, il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 15.40, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1° settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 1° settembre 2020 la scelta di Hope di dire sì alla proposta di matrimonio di Thomas, getta tutta la famiglia nello scompiglio. Non solo Liam e Brooke ma Donna e Katie sono preoccupati per la situazione mentre, di contro, Steffy e Ridge sono felici della novità. La bella Forrester, contenta che suo fratello abbia trovato l'amore, cerca di convincere Liam a farsi da parte e di accettarlo mentre Ridge si congratula con il figlio. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1° settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 1° settembre 2020 - il povero Liberto è finito in prigione con una pesante accusa: stupro. Alfredo l'ha accusato di essersi approfittato di Genoveva e ora il Seler rischia la pena capitale. Purtroppo per lui le cose di complicano. Felipe viene informato dal giudice che un testimone afferma di aver visto tutto e sebbene l'avvocato sia convinto che si tratti di un tranello, per ora non ha nessuna prova per dimostrare il contrario. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 1° settembre 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi – martedì 1° settembre 2020 - Can e Sanem – dopo la serata rinchiusi in ascensore – passano la notte insieme a casa Divit. Il sonno della Aydin è però tormentato da un brutto sogno, dal quale si sveglia, grazie all'affetto del fotografo che corre a rincuorarla. Tra i due è ancora evidente il forte amore che li unisce ma decidono di rimanere fedeli al loro patto. Arrivata la mattina, Can e Sanem decidono di entrare in ufficio separatamente onde evitare di dare adito a pettegolezzi. Purtroppo però il loro “segreto” non rimane tale a lungo. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 1° settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 1° settembre 2020 - Marta chiede a Don Ignacio di poter lavorare in fabbrica e lui capisce che la sua amata figlia sta cercando di distrarsi da qualche pensiero che la tormenta. Pronto ad aiutarla, accetta quindi di offrirle un impiego come contabile. Marta è felice, ma fa presente al padre che preferirebbe partecipare al progetto per la produzione dei nuovi barattoli. Raimundo nel frattempo, incontra Antonita con un cesto pieno dei fiori preferiti da sua moglie Francisca e i suoi sospetti si rafforzano. Damian propone ad Alicia l’idea di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. La ragazza chiede però di ascoltare anche Matias prima di prendere decisioni. Qui la trama completa de Il Segreto.

