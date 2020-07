Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Come Sorelle Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 29 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude solitamente con Il Segreto alle 15.40, ma la puntata verrà oggi sostituita dalla replica del penultimo episodio di Come Sorelle.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 29 luglio 2020 - Liam ha un brusco risveglio. Il ragazzo trova accanto a sé Steffy, con cui ha evidentemente fatto l'amore. La Forrester è raggiante e felice come non lo era da tempo ma lo Spencer è confuso e ha un grande mal di testa. Visto però l'entusiasmo di Steffy, non riesce a dirle che la notte prima non era in sé e che il loro rapporto è stato solo uno sbaglio. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 29 luglio 2020 - Ramon ha ormai ufficializzato il suo rapporto con Carmen. I due, sempre più innamorati, passano del tempo insieme e il Palacios porta la sua fidanzata a fare compere. La giornata assume però presto un sapore amaro. Carmen scopre che l'abito che Ramon ha scelto per lei è identico a quello che aveva Trini. L'ex cameriera teme che il compagno la voglia trasformare nella sua defunta moglie. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 29 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – mercoledì 29 luglio 2020 - Can e Sanem si sono di nuovo allontanati ma tra odio e amore sono costretti a lavorare a un nuovo progetto. La Fikri Harika ha il compito di occuparsi della campagna pubblicitaria di una casa automobilistica e ha organizzato un contest sul web. Can e Deren hanno progettato di dare agli utenti l'opportunità di scrivere la sceneggiatura e il vincitore sarà il registra – scrittore del nuovo spot. Tra tutte le proposte arrivate in azienda, viene selezionata quella creata da un certo Daydreamer. Intanto Leyla confessa a Sanem di essere innamorata di Emre. Qui la trama completa di Daydreamer

Cancellata la Puntata de Il Segreto, al suo posto il penultimo Episodio di Come Sorelle

Nella puntata di Come Sorelle in Replica oggi – mercoledì 29 luglio 2020 -Sinan viene accusato dell'omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove, gli viene però imposto di non lasciare la città. Cahide decide di accettare un accordo con Cemal: lo sposerà, se lui starà lontano dalle sue figlie. Ma il patto non ha seguito perché Gulistan avvisa Cahide che Cemal non ha alcuna intenzione di lasciar stare le sue ragazze. Azra e Cilem si incontrano per caso in un ristorante a Izmir e Cilem le giura vedetta. Ipek, grazie al sostegno di Refik, è certa di riuscire a saldare la prima delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin. Ma Cemal, per farla pagare a Cahide, fa bruciare tutto l'olio che doveva essere venduto, gettando Ipek nella disperazione. Qui la trama completa di Come Sorelle

