Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Come Sorelle Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 15 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude solitamente con Il Segreto alle 15.40, ma la puntata verrà oggi sostituita dalla replica del primo episodio di Come Sorelle.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 15 luglio 2020 -Emma, scoperta la verità su Beth, vuole rivelare a tutti la verità. Thomas è però pronto a dissuaderla e utilizzerà ogni metodo per tapparle la bocca. Xander, ora che anche la Barber è a conoscenza del loro segreto, spinge ancora di più Zoe a parlare con Hope. Il ragazzo si mostra sempre di più l'anello debole della catena di questo complotto e solo il pensiero della sua fidanzata in prigione, lo ferma dal non correre dalla Logan. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 15 luglio 2020 - Ramon ha un'idea per salvare Antoñito dalla chiamata alle armi: appellarsi a un particolare articolo di legge. Il Palacios dovrà fingersi invalido in modo che suo figlio possa dichiarare di essere impossibilitato ad arruolarsi perché impegnato a curare suo padre. Il difficile sarà però fingere davvero l'invalidità davanti all'ufficiale mandato dal governo a controllare. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 15 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – mercoledì 15 luglio 2020 - Polen chiede a Can di potersi trattenere ancora un po' di tempo a Istanbul da lui. La ragazza ha notato lo strano comportamento del suo ex fidanzato e vuole vederci chiaro sul suo rapporto con Sanem. Intanto alla Fikri si prepara il catering vegano. Deren chiede a Ceycey di occuparsene ma il ragazzo dà di matto. Per fortuna Leyla sistema la situazione chiedendo a Osman di cucinare per la sua azienda, le sue deliziose kofke vegane. Qui la trama completa di Daydreamer

Cancellata la Puntata de Il Segreto, al suo posto il Primo Episodio di Come Sorelle

Nella puntata di Come Sorelle in Replica oggi - mercoledì 15 luglio 2020 - Ipek sta per sposare Tekin. La giovane sa però che è lui, uomo malvagio e privo di sensibilità, ad aver distrutto la famiglia Gecer e ad aver rovinato suo padre. Nonostante tutto e con una grande sete di vendetta, la giovane indossa il suo abito da sposa. Prima delle nozze però una lettera cambia le carte in tavola. Ipek scopre di essere stata adottata e di avere tre sorelle. Decide così di invitare Deren e Cilem alla cerimonia, in modo da conoscerle. Tra loro c'è subito sintonia ma una tragedia le mette subito con le spalle al muro. Tekin viene ucciso e le tre sorelle devono scoprire cosa sia successo davvero. Qui la trama completa di Come Sorelle

