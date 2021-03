Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 9 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 9 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, martedì 9 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 9 marzo 2021 - Liam capisce di dover pensare subito ad un piano e il suo asso nella manica sembra essere proprio Zoe. La ragazza si è aperta con lui, ha ammesso con sincerità che farebbe qualsiasi cosa per tornare alla Forrester, che ci tiene a Thomas e che è convinta che il ragazzo sia ancora ossessionato da Hope. Liam colpito dalla sua onestà e pronto a darle una mano per riscattarsi, decide di proporle un piano: "Verrai riassunta alla Forrester come modella di Thomas, ma dovrai tenerlo sotto controllo". Lo Spencer vuole che la Buckigham faccia la spia e, magari, dato il sincero interesse per Thomas, che riesca anche ad allontanarlo da Hope una volta per tutte. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 9 marzo 2021 - Santiago organizzerà una romantica serenata per la sua sposa, aiutato da Emilio e Cesareo farà un gesto romantico con il fine di riconquistarla. Marcia rimarrà molto colpita dalla bella sorpresa organizzata e si sentirà anche un po' in colpa per l'atteggiamento assunto negli ultimi giorni, certo i sospetti non verrano cancellati, ma la ragazza rifletterà sulla possibilità di dare una nuova occasione al suo matrimonio. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 9 marzo 2021 - Can ha studiato un piano molto astuto per far credere ad Yigit di avere le prove della sua colpevolezza. Il Divit, infatti, finge di essere in possesso di un hard-disk che contiene i video delle registrazioni che incastrano Yigit e mostrano che è stato proprio lui a gettare il diario di Sanem tra le fiamme. Proprio quando sembra che per Yigit non ci sia altra soluzione se non confessare le sue malefatte alla scrittrice, un messaggio di Huma si rivelerà provvidenziale. Certo che Can stia bluffando, l'editore coglie l’opportunità di parlare da solo con Sanem e, dopo averle confessato tutto il suo amore, le chiede di sposarlo. Come reagirà il Divit? Qui la trama completa di Daydreamer

