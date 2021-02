Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 9 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 9 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, martedì 9 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 9 febbraio 2021 - nonostante Brooke sia riuscita, almeno per il momento a salvare la situazione, Hope non sembrerà pronta a fare marcia indietro: vuole che Ridge sappia la verità, ma soprattutto vuole che anche la Polizia apprenda quanto accaduto. Insomma Hope vorrà autodenunciarsi. Per Brooke sarà un momento molto difficile, la donna si dovrà impegnare al massimo per evitare che sua figlia finisca nei guai facendo passi sconsiderati e affrettati. Nessuno crederebbe alla legittima difesa, Hope infatti, ha più di una regione per voler vedere il fratellastro morto! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 9 febbraio 2021 - Genoveva intima a Santiago di allontanare Marcia da Felipe. Nel ristorante di Felicia, la proiezione del film rivela le reali intenzioni di Alfonso. Carchano ha progettato tutto per umiliare la Del Campo verso cui nutre da sempre scarsa stima e probabilmente invidia. Pare che l'uomo non sia infatti mai riuscito a tollerare il successo ottenuto dalla collega, un riconoscimento - secondo lui- assolutamente immeritato e derivato solo da meschini sotterfugi della donna. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 9 febbraio 2021 - Can e Sanem vogliono sposarsi, ma gli attriti che si sono creati tra Mevkibe e Huma rendono impossibile anche solamente parlare di nozze. La giovane coppia non riesce a far riavvicinare le rispettive madri, convinte che questo matrimonio non sarebbe proficuo per i loro adorati figli. L’arrivo di zio Mihat, tuttavia, potrebbe risollevare il morale di Sanem e Can. Il fratello di Nihat, infatti, ha fatto colpo su Huma che inizia a considerare in modo diverso una parte della famiglia Aydin. Mihat, inoltre, è l’unico che potrebbe prestare alla nipote Sanem i soldi per il matrimonio, e questo porta Mevkibe ad assecondarlo maggiormente. Mihat riuscirà a riavvicinare le due ostinate donne manipolando i sentimenti di Huma? Qui la trama completa di Daydreamer

