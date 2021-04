Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 9 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 9 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 9 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 aprile 2021 - Katie, in presenza di Bill, Will, Justin e Donna, ringrazia Flo per il suo gesto di generosità, e tutti accettano di perdonarla. Brooke si è recata a casa di Eric con una pretesa: il Forrester deve cacciare dalla Villa Quinn e Shauna. Ma la Logan non immagina che dietro la porta ad ascoltarla, ci sia proprio la sua vecchia nemica Quinn. La Fuller ha sentito tutto ed è pronta a dare una lezione a Brooke. Ma alla vista della rivale, la Logan non riesce a trattenersi e scatta la rissa... Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 aprile 2021 - l'esperienze del passato, spingeranno Maite a fare un passo indietro - consapevole della difficoltà per due donne o due uomini di vivere il proprio amore alla luce del sole - la pittrice deciderà di chiuderla prima che l'amore si trasformi in sofferenza. Maite dunque rinuncerà a Camino, ma non prima di averle confermato di provare gli stessi profondi sentimenti. Dopo aver vuotato il sacco, sarà però costretta a prendere una drastica ma necessaria decisione, allontanarsi per sempre da Acacias... Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 9 aprile 2021 - la Fikri Harika ha un nuovo incarico e deve creare uno sport perfetto per il Club della Vela. I clienti vogliono che tutti, compresi i pubblicitari, si sottopongano ad un sondaggio prima di iniziare a pensare ad una pubblicità perfetta per loro. Sanem e Can rispondono con sincerità al sondaggio che parla del prototipo di partner ideale ma, vista la loro difficoltà a riavvicinarsi, vorrebbero leggere l’uno le risposte dell’altro per capire se ci sia ancora speranza per un ritorno di fiamma. Quando CeyCey stampa i risultati del test, i due sottraggono dalla pila le risposte certi di aver pescato quelle giuste. Il risultato? Can e Sanem sono totalmente incompatibili. Qui la trama completa di Daydreamer

