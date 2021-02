Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 8 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'8 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, lunedì 8 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 8 febbraio 2021 - Hope sta per raccontare la verità a Ridge, ma Brooke riesce ad impedirglielo. Intanto si scopre che la cisterna è stata svuotata e l'acido trasportato altrove. Quando Hope esplode come un fiume in piena dicendo a Ridge: “Darei qualsiasi cosa per evitare di dirti questo, ma devo farlo... È morto. Thomas, tuo figlio, è morto". Brooke interviene, chiarendo che Hope ha usato il termine morto solo perché arrabbiata e delusa, intendeva infatti dire che Thomas è ormai fuori dalla sua vita! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 8 febbraio 2021 - Genoveva intimorita dalla vicinanza di Marcia a Felipe va da Santiago, nel frattempo al ristorante di Felicia, Josè andrà su tutte le furie vedendo che il film girato da Carchano racconta la storia di una bailadora arrivista, spudorata e senza talento dal nome Bellita del Campo. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 8 febbraio 2021 - da quando Leyla ha rotto il loro fidanzamento ufficiale, Osman ha il cuore in mille pezzi. L’affascinante attore viene ingaggiato per una parte di rilievo, ma l’accordo prevede che le riprese si tengano lontano da Istanbul. Desideroso di poter ricominciare la sua vita lontano dalla Aydin, Osman accetta il ruolo e si prepara a salutare Ayhan. La dolce amica di Sanem è distrutta dall’abbandono del fratello, e si vede costretta a prendere le redini della macelleria di famiglia. A nulla servono i tentativi di approccio di CeyCey, intenzionato a chiedere scusa alla sua fidanzata e a spiegarle il vero motivo del suo inganno. Mentre Ayhan evita a tutti i costi CeyCey, Leyla si riavvicina a Emre e tra i due si riaccende la scintilla. Qui la trama completa di Daydreamer

