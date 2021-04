Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 8 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 8 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 8 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 aprile 2021 - di fronte alle affermazioni di Ridge, Brooke impazzisce. La Logan non si è mai fidata di Shauna e ora che, con l'appoggio di Quinn, sta cercando di portarle via suo marito, esplode. Furiosa si reca infatti da Eric, pronta ad avanzare una pretesa: "voglio quella vipera di Quinn e la sua amica Shauna, fuori da Villa Forrester! Stanno distruggendo il mio matrimonio". Il Capofamiglia è consapevole che ad allontanare Ridge è stata la severa cocciutaggine di Brooke, ma vedendola fuori di sè, decide di non darle contro, ma solo di calmarla. Quinn però, ha ascoltato tutto... Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 aprile 2021 - mentre al grande debutto di José Miguel, Margarita scambia strani sguardi con un uomo misterioso, Ursula va a fare visita a Cesar Andrade in carcere. Stiamo parlando del pericoloso protettore di Marcia, colui che l'aveva rapita e "messa in vendita" all'interno di un losco traffico di donne. Ma come è arrivata Marcia nelle mani del criminale non è stato mai raccontato, le rivelazioni di Andrade potrebbero dunque seriamente mettere nei guai Genoveva e far fallire il suo piano di incastrare Felipe. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 8 aprile 2021 - Yigit non si è arreso ed è pronto a tutto per compiere la sua vendetta, coinvolgendo Cemal nella sua spirale distruttiva. L’editore incontra un contadino locale di nome Adra, che torna dai campi poiché venuto a contatto con un’erba urticante che non gli consente di lavorare come dovrebbe. Approfittando della situazione, Yigit convince Adra a diventare suo complice, chiedendogli di sporgere denuncia alla polizia e sostenere che la reazione cutanea è stata prodotta dalle creme di Sanem. Si preannunciano nuovi guai per la Aydin! Qui la trama completa di Daydreamer

