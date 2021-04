Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 7 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 7 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 aprile 2021 - Il faccia a faccia tra Brooke e Ridge si fa sempre più accesso e il Forrester, nella furia di un confronto ormai interminabile, rivela alla Logan che c'è una donna nella sua vita, capace di fidarsi di lui, una donna che è stata al suo fianco durante questo periodo burrascoso e con cui ha già scambiato un bacio: Shauna! Quinn e la Fulton intanto, si augurano che Wyatt e Flo si rimettano insieme. La moglie di Eric inoltre, incoraggia Shauna a non arrendersi con Ridge. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 aprile 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 aprile 2021 - Felipe non si sente pronto a vivere il resto della vita accanto a Genoveva, soprattutto alla luce dell'amore che ancora prova per la Sampaio, scoprire dunque che la donna aspetta un figlio da lui non lo riempirà di gioia ma di angoscia. E' in cerca di conforto che parlerà con l'amico Liberto, il quale sarà costretto purtroppo a metterlo di fronte alla realtà: "per mettere a posto le cose, dovrai Sposare Genoveva". Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 al 10 aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 7 aprile 2021 - Mevkibe viene convocata d’urgenza a Mugla, quando il padre si infortuna e non può rimanere solo a casa. La madre delle Aydin chiede a Leyla di badare al padre Nihat e di continuare a fargli seguire una dieta bilanciata, così come prescritto dal medico curante. Rimasto solo, Nihat mangia una quantità incredibile di cibo spazzatura che lo porta ad avere un malore. Ricoverato d’urgenza, il padre di Sanem rischia grosso e ora non potrà più rimanere senza un supervisore fino al ritorno di Mevkibe a Istanbul. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 5 al 9 aprile 2021