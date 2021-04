Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 6 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 6 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 6 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 aprile 2021 - Shauna vuole vedere sua figlia felice ed è convinta che anche Wyatt in realtà sarebbe più felice accanto a Flo che non a Sally, è per questo che, rassicurata anche da Quinn, consiglierà alla sua bambina di avere pazienta e confidare nell'amore di Wyatt. La inviterà dunque a non perdere la speranza, certa che lo Spencer provi gli stessi sentimenti, le dirà di essere fiduciosa: presto Wyatt tornerà da lei. Ma non si tratterà solo di un invito ad aspettare, Shauna farà capire alla figlia di dover combattere per il proprio amore, rispettando i suoi tempi, ma facendogli sempre sentire di esserci e di essere pronta a ricominciare appena avrà fatto chiarezza nel suo cuore. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 6 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 aprile 2021 - Santiago riceverà l'inaspettata visita della Dicenta pronta a ricordargli che sta mentendo a tutti e che rischia di essere smascherato da un momento a l'altro, perché il suo nemico conosce la verità. Santiago che sembra ormai aver perso la sintonia del passato con l'alleata, vedrà le minacce di Ursula come una grave rischio al futuro che sta cercando di costruire con Marcia. Questo spingerà il Becerra ad aiutare Ursula e assecondare il suo piano per liberarsi per sempre di Genoveva Salmeron? Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 6 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 6 aprile 2021 - Emre ha accettato il lavoro nell’autosalone convinto di poter diventare un venditore provetto. Il minore dei fratelli Divit, tuttavia, subisce il clima ostile che si respira sul luogo di lavoro e non resiste più, scegliendo di licenziarsi. Tornato a casa, Emre si prepara a dare l’annuncio a Leyla, quando viene interrotto da una melodia misteriosa. Sua moglie sta intonando un canto meraviglioso e il Divit è rapito dall’intensità del suo timbro vocale. Leyla confessa al marito di aver studiato canto e di avere una grandissima passione per la musica. Dal momento che anche la Aydin non ama il suo lavoro, Emre le propone di lasciare tutto e dedicarsi al canto per diventare un’artista famosa. Qui la trama completa di Daydreamer

