Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 5 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 5 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 5 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 maggio 2021 - il destino della Logan sembra ormai scritto: non ama Thomas, ma deve impedire ad ogni costo che il Forrester porti avanti la relazione con Zoe. Hope si sta prendendo del tempo per riflettere, ma la machiavellica mente di Thomas corre più veloce. Il Forrester sta pensando alla prossima mossa, una mossa che secondo anticipazioni, sarà quella decisiva: proporrà a Zoe di sposarlo. Come risponderà Hope? Finirà per capitolare e tornare tra le braccia del temibile fratellastro? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 5 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 maggio 2021- le parole di Andrade lasceranno sconvolta la Dicenta: il criminale rivelerà la verità sull'identità di Santiago. In pratica, confermerà a Ursula che Santiago non è chi dice di essere. Il Becerra ha assunto l'identità del suo gemello, morto molti anni prima in un tragico incidente, il suo vero nome è Israel ed è giunto ad Acacias per impedire le nozze tra Marcia e Felipe. Un impegno che l'uomo è riuscito a portare a termine con successo, avvantaggiando Genoveva. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di 5 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 5 maggio 2021 - Leyla ha avuto un’idea brillante, per quanto complessa da attuare con così poco preavviso. Can e Sanem dovranno scovare un attore che rispecchi le caratteristiche del fantomatico Arthur Capello, così da ottenere la campagna pubblicitaria e il generoso compenso del signor Asim. La prontezza della Aydin si è rivelata fondamentale per la Fikri Harika, sempre più in crisi anche dopo essere tornata al suo vecchio ufficio in centro città. Can decide dunque di premiare la sua dipendente migliore, annunciando che Leyla sarà promossa a responsabile commerciale grazie al suo grande impegno. Sanem è felice per la sorella, ma possibile che Can non si degni di ringraziare per una volta anche lei? Qui la trama completa di Daydreamer

