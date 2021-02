Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 5 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 5 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, venerdì 5 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 5 febbraio 2021 - Hope e Brooke parlano dell'incidente occorso a Thomas: Hope vorrebbe raccontare tutta la verità, ma sua madre la invita a riflettere sulle mosse successive. La Logan è consapevole di non poter compiere passi falsi, se infatti la vicenda dovesse uscire fuori in questo momento - con Hope sconvolta, che insiste nell'addossarsi la colpa della morte di Thomas - il carcere sarebbe assicurato. Brooke vuole quindi prendere tempo, capire cosa è realmente accaduto, studiare una difesa per Hope, insomma, per ora è certa che sia meglio tacere! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 5 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 5 febbraio 2021 - Susana prende una drastica decisione, lasciare la città per la vergogna, dopo quanto accaduto per colpa di Casilda. Armando però non è pronto a rinunciare alla sua bella sartina e così, con la galanteria che lo contraddistingue, manda a Susana un regalo con un biglietto che la fa commuovere. E' a quel punto che la donna deciderà di farsi coraggio e, fregandosene delle chiacchiere, accetterà di raggiungerlo. Tra i due scatterà un bacio romantico e sarà l'incipit per la nascita di una grande amore! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 5 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - venerdì 5 febbraio 2021 - Can e Sanem hanno convinto le rispettive famiglie a trascorrere insieme la festa di primavera, che si tiene annualmente nel colorato quartiere degli Aydin. Can e Sanem sperano di sfruttare l’occasione per parlare del matrimonio e del loro futuro, ma proprio quando stanno per introdurre l’argomento dopo il tergiversare di Huma e Mevkibe, l’arrivo del bizzarro zio Mihat sconvolgerà tutti i loro piani. Qui la trama completa di Daydreamer

