Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 4 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 4 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 maggio 2021 -Liam è disperato, ha chiesto l'aiuto di Brooke per convincere Hope, e quello di Carter per persuadere Zoe, ma nonostante l'impegno, nessuna delle due sembra disposta a rivedere la propria posizione. Hope è arrabbiata per il tradimento di Liam con Steffy mentre Zoe, è semplicemente innamorata. Entrambe dunque, hanno iniziato ciecamente a fidarsi di Thomas, non solo, sono convinte che quello di Liam sia solo immotivato accanimento. Non servirà dunque il sostegno concesso dei due alleati, gli appelli di Liam cadranno nel vuoto e Thomas potrà continuare, impunito, a portare avanti il suo piano. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 maggio 2021- Santiago deve correre ai ripari, deve riuscire a riconquistare la fiducia delle moglie, ma piuttosto che essere sincero, preferisce giocare un'altra astuta carta: mostrerà a Marcia gli agognati biglietti per Cuba, quelli necessari per poter finalmente fuggire da Acacias e da tutti i problemi. Ma Santiago ha fatto male i suoi conti, la Sampaio, questa volta, non si lascia abbagliare da doni e promesse, vuole tutta la verità! Marcia, più agguerrita che mai, sfiderà il marito dicendogli: "confessa o ti smaschererò e saranno guai seri". Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di 4 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 4 maggio 2021 - dopo aver ascoltato la confessione che Can ha fatto al padre Aziz, Sanem si allontana dalla tenuta. La scrittrice non sa cosa fare: rimanere e combattere, oppure arrendersi davanti all’evidenza? Mentre il Divit cerca la Aydin per chiarire la situazione, sentendosi molto in colpa per come Sanem si può essere sentita a causa del suo costante rifiuto di riavvicinarsi a lei, la Fikri Harika è nei guai. Il signor Asim pretende una campagna pubblicitaria di prima categoria ed è pronto a rinunciare al contratto se l’agenzia pubblicitaria non adempierà ai suoi doveri. Per calmare il cliente, furioso per l’improvvisa assenza di Can e Sanem, Leyla diventa una truffatrice. Qui la trama completa di Daydreamer

