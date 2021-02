Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 4 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 4 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, giovedì 4 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 4 febbraio 2021 - Hope è convinta che Thomas sia stato inghiottito dal liquido, parliamo di acido, alla ragazza è chiara la tragica fine toccata al Forrester. Brooke pone dei dubbi, ma in fondo anche lei teme che l'epilogo della vicenda sia proprio la morte del figliastro. Nonostante tutto, la Logan Senior insiste affinché Hope taccia fino a quando non avranno conferme. Hope è agitata e non sa se riuscirà a mentire al povero Ridge, ma Brooke insiste e la rassicura: "risolveremo tutto!" Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 4 febbraio 2021 - Camino aveva consigliato a Cinta di fidarsi del Regista, ma ora anche lei inizia a sospettare del talento di Carchano e dei suoi metodi sul set. Visto che Josè non sembra voler aiutare la poverina, la impavida Pasamar deciderà di darle una mano. Le due ragazze concordano sul fatto che l'atteggiamento dell'uomo sia sospetto e che lo sia ancora di più quello di Josè. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - giovedì 4 febbraio 2021 - Mevkibe ha deciso di opporsi strenuamente al fidanzamento di Can e Sanem. A complicare la situazione ci ha pensato il Divit, che ha annunciato la sua relazione davanti ai giornali, senza prima chiedere il permesso di frequentare la giovane ai coniugi Aydin. Decisi a far funzionare le cose, Can e Sanem parleranno con le rispettive madri, per convincerle a partecipare alla colorata festa di quartiere e a concedersi una seconda occasione. Qui la trama completa di Daydreamer

