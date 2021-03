Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 31 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 31 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 31 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 31 marzo 2021 - Thomas segue Hope dopo aver ascoltato la conversazione con Brooke e, scoperta la destinazione della ragazza - casa di Steffy - chiama la sorella per coinvolgerla nel suo nuovo subdolo piano: le chiede di baciare Liam e di assicurarsi che Hope li veda! L'intrigo escogitato da Thomas funzionerà? Purtroppo - anticipazioni rivelano - che Liam sarà destinato a perdere per sempre la fiducia della Logan, tradirla con la storica avversaria in amore costerà caro allo Spencer che con questo sconsiderato gesto finirà per consegnare Hope dritta tra le braccia di Thomas. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 31 marzo 2021 - continuano le incomprensioni fra i "fidanzatini", Felipe e Genoveva. I domestici boicottano il Salone di Servante a causa di Rosina. Purtroppo Rosina si è presto rivelata una ingombrante protagonista, i suoi monologhi, lunghi e noiosi, hanno spinto tutti gli avventori ad abbandonare presto le serate organizzate dal povero locandiere che si trova ora ad affrontare un duro boicottaggio proprio per colpa della sua ospite meno gradita.Tra Maite e Camino la sintonia si trasforma in attrazione. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - mercoledì 31 marzo 2021 - Can e Sanem sono diventati soci e il lavoro va alla grande. Il merito però non è tutto della coppia, se finalmente stanno vivendo una ritrovata sintonia e se l'azienda prospera, è soprattutto grazie alla schiera di fidati amici e collaboratori. E' per questo che per il primo spot della nuova Compagnia, Sanem sceglierà un volto caro all'azienda, a metterci la faccia sarà infatti Deren! La Aydin proporrà alla bella rossa di interpretare la Regina d'Egitto, Cleopatra, nella nuova campagna promozionale. Deren, entusiasta, accetterà di fare da modella per lo spot. Qui la trama completa di Daydreamer

