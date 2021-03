Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 30 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 30 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 30 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 30 marzo 2021 - Liam, dopo un'inconcludente proposta di matrimonio a Hope, passa la notte da Steffy. Brooke convince Hope a raggiungerlo per rassicurarlo di volere una vita con lui, la Logan le farà infatti capire che lo Spencer è importante di lei e non può rischiare di perderlo. La Logan dunque si recherà, speranzosa di poter recuperare, alla casa sulla scogliera. Purtroppo Thomas è in agguato e Hope si troverà di fronte una inaspettata e sconvolgente "sorpresa" che le lascerà l'amaro in bocca... Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 30 marzo 2021 - Santiago è in cerca di modi facili, pericolosi e illeciti per rimediare il denaro necessario al sostentamento della sua famiglia. Il primo a sospettare un possibile coinvolgimento in traffici ambigui è stato Cesareo, ma quando Santiago fa ritorno alla pensione ricoperto di sangue, anche Marcia viene animata da profondi dubbi. L'uomo spiega di essere rimasto coinvolto in una lite con un garzone al mercato, ma ne sua moglie ne Cesareo si lasciano convincere. In particolare il vigilante vede confermate le sue paure: Santiago si è finito nei guai! E' per questo che intimerà al giovane di stare alla larga da "Il Guanto", ma Santiago reagisce in malo modo. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 30 marzo 2021 - Can ha scoperto che Sanem tiene appeso al collo l’anello di fidanzamento, che lui le regalò prima di lasciare la città quando pensava che presto sarebbero convolati a nozze. Approfittando del fatto che la Aydin si è addormentata in giardino, il fotografo ha sottratto e nascosto l’anello per osservare la reazione della sua ex fidanzata. Al risveglio, Sanem si accorge di non avere più il prezioso cimelio e impazzisce, cercandolo in lungo e in largo per tutta la tenuta. Mentre la Aydin si dispera, convinta di averlo perso per sempre, il Divit osserva divertito la scrittrice, che con le sue ricerche inizia ad infastidire i dipendenti della Fikri Harika. Qui la trama completa di Daydreamer

