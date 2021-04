Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 30 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 30 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 30 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 aprile 2021 - la Logan, certa che in fondo Wyatt ami ancora Sally insisterà per farle cambiare idea. Sally però sembrerà irremovibile, Katie allora, non potrà che rimettersi alla decisione della ragazza, ma il pensiero continuerà a tormentarla. Bill si è accorto che qualcosa non va e, preoccupato, spinge per avere delle risposte. E' a quel punto che Katie confessa tutto a Bill e con lui valuta l'idea di informare, in gran segreto, il povero Wyatt! Nel frattempo Villa Forrester è in fermento, Thomas ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa per la sua fidanzata, Zoe. L'intento del machiavellico Forrester, è sbattere in faccia a Hope la sua felicità e soprattutto farle temere una eventuale sostituzione come mamma di Douglas. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 aprile al 2 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 aprile 2021 - Felipe chiede a Genoveva di sposarlo, ma lei rifiuta. Non vuole che l'avvocato la sposi solo per dovere, desidera infatti che l'uomo sia deciso e motivato. E' per questo che preferirà declinare la proposta del compagno. Ma la donna, indispettita, non si limiterà solo a dire no, minaccerà Felipe di volere lasciare Acacias e crescere il loro bambino lontano da lui e dal quartiere! Marcia, dopo aver visto Santiago parlare con Ursula, sospetta del marito. Il dottore che ha visitato Bellita informa la famiglia che i valori del sangue della donna sono allarmanti. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 aprile al 1° maggio aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 30 aprile 2021 - l’arrivo di Selim a Istanbul non ha fatto che peggiorare il rapporto, già irrimediabilmente incrinato, tra Huma e Mihriban. Le due donne si contendono l’attenzione dell’amico e toccherà ad Aziz evitare che si arrivi a dar vita ad una vera e propria rissa. Nel frattempo, CeyCey invita Sanem a provare un’ultima volta a scatenare la memoria di Can utilizzando il suo profumo. La Aydin raggiunge il fotografo nel suo rifugio ormai non più tanto segreto e si cosparge della fragranza che lui ha sempre amato. Anche questa volta, tuttavia, il destino non sembra voler aiutare la coraggiosa scrittrice. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 26 al 30 aprile 2021