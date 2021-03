Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 3 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 3 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, mercoledì 3 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 3 marzo 2021 - la Logan ha promesso a Liam e sua madre che non permetterà a Thomas di avvicinarsi ancora una volta a lei. E' anche vero che Hope, al contrario del compagno e di Brooke, ha creduto ingenuamente nel cambiamento di Thomas. Dunque, anche se rassicurato, Liam ha paura che la compagna alla fine possa cambiare idea, del resto, se non si trattasse di un inganno bello e buono, quella del Forrester è una proposta molto allettante per la carriera di Hope. E' per questo che Liam deciderà di affrontare Thomas faccia a faccia. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoldì 3 marzo 2021 - un nuovo personaggio entrerà nella trame della Soap proprio nell'episodio di oggi, si tratta di una bella artista, giovane e disinibita, Maite. La donna, una pittrice giunta ad Acacias per ritrovare l’ispirazione, alloggerà nella casa di Liberto e Rosina e, per mantenersi, impartirà lezioni di pittura alle signorine del quartiere. Purtroppo la gente di Acacias non si rivelerà accogliente come sperato e la povera Maite dovrà fare i conti con l'atteggiamento inquisitorio dei suoi vicini. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - mercoldì 3 marzo 2021 - Can sta valutando se partire di nuovo con la sua barca per i mari inesplorati, oppure rimanere a Istanbul con il padre Aziz, tentando di riconquistare la fiducia di Sanem. L’affascinante fotografo sta per lasciare la città, quando capisce di non poter più rinunciare alla donna che ama ora che l’ha ritrovata e manomette la sua imbarcazione. Così, costretto ad attendere le lunghe riparazioni che gli sono state preventivate, il Divit chiede a Sanem di poter vivere nella sua tenuta, così da poter aiutare il padre in un momento delicato per la sua salute. La Aydin, messa alle strette, si vede costretta ad accettare ma ad una condizione molto particolare… Qui la trama completa di Daydreamer

