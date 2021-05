Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 3 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 3 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 3 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 maggio 2021 - Liam e Brooke si uniranno per tentare, ancora un volta, di convincere Hope della malafede di Thomas, ancora ossessionato da lei. Il recente ultimatum lanciato da Thomas - riunire la famiglia o accettare Zoe - è chiaramente una conferma della tesi dei due, ma Hope, troppo in apprensione per Douglas e troppo ferita dal tradimento di Liam, non riesce proprio a ragionare con lucidità e accettere i consigli di chi le vuole bene. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 3 maggio 2021- Marcia è decisa a scoprire se Santiago mente e così dopo averlo visto in compagnia della pericolosa Dicenta cercherà di incastrarlo con un tranello e la risposta di Santiago non farà che confermare i suoi dubbi. Tornata dal tribunale infatti, accuserà il marito di essere un impostore e di aver mentito per tutto questo tempo sulla sua identità. Santiago si troverà spalle al muro, Marcia ha testimoniato in suo favore in occasione del recente arresto per il presunto coinvolgimento nell'incidente di Felipe, se dovesse ritrattare sarebbero guai seri per Santiago. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 maggio aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di 3 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 3 maggio 2021 - Sanem sta provando a far tornare la memoria a Can che, dopo l’indicente in macchina, ha rimosso completamente gli ultimi due anni della sua vita. La Aydin non si arrende e, dopo aver adottato un look quanto più simile possibile a quello scelto per lavorare alla Fikri Harika e aver acquistato la vecchia location dell’agenzia pubblicitaria, spera nel miracolo. Il Divit, tuttavia, si sente schiacciato da tutte quelle attenzioni e continua a considerare la scrittrice come un’estranea. Sanem si reca nella camera di Can e scopre che il fotografo è intento a parlare con suo padre Aziz della loro relazione. Le parole del Divit, tuttavia, le spezzeranno ancora una volta il cuore. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 3 al 7 maggio 2021