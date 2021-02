Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 3 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 3 febbraio 2021 -Hope, sconvolta, racconta a Brooke di una terribile colluttazione con Thomas e che per respingerlo l'ha spinto in una vasca di acido. Brooke è spaventata dalle parole di sua figlia, ma cerca di restare lucida facendole domande con lo scopo di scoprire se davvero Hope abbia ucciso il fratellastro. La Logan conosce il contenuto di quelle vasche e purtroppo non ha grandi speranze, non permetterà però che sua figlia paghi per essersi difesa. E' per questo che dirà a Hope di tacere, sarà lei a decidere le prossime mosse, almeno finché non saranno sicure della sorte toccata a Thomas, nessuno dovrà sapere quanto accaduto. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'1 al 7 febbraio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 3 febbraio 2021 - Agustina vede Felipe e Marcia baciarsi di nascosto e, sebbene non approvi il loro comportamento, promette di mantenere il segreto. Ma Genoveva trama nell'ombra. La domestica non approva affatto il comportamento del suo boss, ne della collega. Marcia è sposata e questa tresca segreta potrebbe rivelarsi davvero pericolosa per l'avvocato, ovviamente Agustina non ha intenzione di rivelare a nessuno quanto ha visto, ma la poverina sa bene come il quartiere abbia occhi e orecchie e teme che qualcun altro possa scoprire la verità. Effettivamente la sospettosa Genoveva è già lavoro, la Dark Lady ha grande esperienza con complotti e tradimenti e, visto cambiare l'atteggiamento del suo nuovo "amico", si è messa subito ad indagare per scoprire cosa possa nasconder! Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'1 al 7 febbraio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - mercoledì 3 febbraio 2021 - Leyla ha deciso di lasciare Osman, consapevole che la sua scelta avrebbe ferito molto l’amico di infanzia. La Aydin non può più mentire sui suoi sentimenti per Emre, per il quale è pronta a tutto. Huma, tuttavia, sfodera una nuova arma contro la bella segretaria, che dovrà confrontarsi con la rivale Melis. Nel frattempo, a casa Aydin è ora di raccontare la verità sull’annullamento delle nozze con Osman. Come reagiranno Mevkibe e Nihat alla notizia bomba? Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dall'1 al 5 febbraio 2021