Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 29 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 29 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 29 marzo 2021 - Hope non vuole accettare la proposta di matrimonio di Liam perché ciò significherebbe rinunciare alla custodia di Douglas. Liam sembra aver perso la sua partita, Thomas continuerà ad avere il controllo su Hope proprio come predetto, pare infatti che la carta Douglas sia quella vincente e Liam non possa fare nulla più per cambiare le cose. Il poverino proverà a convincere Hope che sta facendo un errore enorme che sta mandando in malora la loro relazione, ma la Logan, seppur dispiaciuta, sembrerà irremovibile. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 29 marzo 2021 - le esclusioni di Rosina creano un po' di malumore tra i vicini di Acacias, in particolare Servante che, rifiutato, deciderà di organizzare degli eventi tutti suoi. Si scatenerà una vera guerra tra i due organizzatori e i dispetti non mancheranno. Servante infatti, per ricambiare Rosina, deciderà di non invitarla in occasione del suo salotto letterario. La scelta del socio farà infuriare Fabiana che gli imporrà di rimediare all'errore e di siglare la pace con Rosina permettendole di prendere parte al suo salotto. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 29 marzo 2021 - Deren è felice per la decisione di Can e Sanem di diventare soci della Fikri Harika. La pubblicitaria organizza una festa nella tenuta, per celebrare il nuovo rapporto che si sta creando tra i due ex fidanzati. Conclusi i festeggiamenti, la Aydin e il Divit hanno un lungo confronto e il fotografo decide di allontanarsi, prima di commettere qualche passo falso e dare vita ad un nuovo scontro. L’attrazione che prova nei conforti di Sanem, tuttavia, è impossibile da vincere e Can torna sui suoi passi, per trascorrere altro tempo con lei. Nel frattempo, la Aydin si è addormentata in giardino e il fotografo scopre così il suo segreto. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 29 marzo al 3 aprile 2021