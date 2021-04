Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 29 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 29 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 29 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 aprile 2021 - Thomas organizza una festa di compleanno per Zoe, pronto a mettere in atto uno dei suoi piani diabolici. Durante la serata infatti, bacia la ragazza davanti a Douglas. Sally, che ha saputo dai medici di avere solo un mese di vita, si sfoga con Katie, facendole giurare di non rivelare il suo terribile segreto.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 aprile 2021 - Maite e Camino capiranno di dover riflettere bene sul da farsi per non animare ulteriori sospetti. La decisione migliore per Camino, sarà fingere l'interesse per un uomo, assicurarsi un pretendente, permetterà infatti alla coppia di evitare ulteriori indagini da parte della Pasamar senior e di tutti i vicini di Acacias. Quando Felicia, farà sapere alla figlia di essere determinata a trovarle un buon partito e assicurarle un proficuo fidanzamento ed eventuale matrimonio, la ragazza si mostrerà stranamente accondiscendente.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 29 aprile 2021 - tutti i tentativi di far tornare la memoria a Can sono falliti miseramente. Sanem ha provato a tornare quella di un tempo, con la complicità di Deren, ma neppure questo ha funzionato e il Divit è sempre più spaesato e lontano da lei. Quando Nihat beve il tè magico preparato da Mevkibe, Sanem deve escogitare un altro modo per scatenare la memoria del suo fidanzato. La Aydin porta Can sugli scogli, dove si sono consumate le loro liti più furiose, nella speranza di far riaffiorare qualche frammento della loro storia d’amore. Qui la trama completa di Daydreamer

