Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 28 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 gennaio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, giovedì 28 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 28 gennaio 2021 - mentre Thomas e Hope studiano ognuno la propria strategia in vista dell'attesa firma dei documenti, Brooke, preoccupata per sua figlia, si confida con Donna. La Logan Senior conosce bene il machiavellico figliastro e teme che la sua bambina si stia facendo troppe illusioni, per Brooke, quella di Thomas, è chiaramente una trappola. Donna tenterà di tranquillizzarla, spiegandole che Hope è sveglia e sa come comportarsi, soprattutto alla luce dei comportamenti passati del giovane, ma la Logan senior ha un brutto presentimento! Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 28 gennaio 2021 - nonostante Felipe sappia di non poter dare la colpa di quanto accaduto a nessuno, tranne che al destino, cercherà comunque di evitare ogni contatto con il suo avversario in amore, Santiago. Quando infatti l'uomo si presenterà a casa dell'avvocato offrendogli il suo aiuto per incastrare i trafficanti di donne, l'Alvarez rifiuterà la sua collaborazione: ama ancora troppo Marcia per poter accettare di lavorare fianco a fianco con suo marito! Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 31 gennaio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 gennaio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - giovedì 28 gennaio 2021 - Can e Sanem lavorano per due aziende diverse, dopo che la Aydin ha deciso di accettare la proposta di Yigit. Geloso del fratello di Polen, il Divit cerca di trascorrere molto tempo con Sanem per separarla dal suo nuovo capo, ma Yigit sembra intenzionato a separare la coppia, chiedendo alla Aydin di svolgere compiti che la portano lontano dalla sede dell’azienda e da Can. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 25 al 29 gennaio 2021