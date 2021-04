Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 28 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 aprile 2021 - quando i risultati sono stati pronti, Katie si è proposta di accompagnare Sally, la donna ha promesso di starle vicino e anche dopo che la prognosi è stata sciolata, ha confermato la su presenza. La Logan è pronta a dare coraggio alla povera stilista e a sostenerla... fino alla fine!. Ha inoltre promesso che manterrà il segreto, la Spectra infatti ha pregato la Logan di non dire nulla a Wyatt. Insomma, la ragazza, sembra di non voler approfittare del vantaggio che può offrirle la malattia nella pesante disputa amorosa che la vede schierata contro Flo. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 aprile al 2 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 aprile 2021 - saremo testimoni di un nuovo gravissimo malore per la povera Del Campo. Bellita perderà ancora una volta i sensi e non basteranno i rimedi casalinghi a farla rinvenire, bisognerà infatti ricorrere all'intervento di un medico, purtroppo neppure il ricostituente prescritto dal dottore, sortirà l'effetto sperato. La poverina rimarrà priva di coscienza e i Dominguez inzieranno seriamente a temere il peggio. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 aprile al 1° maggio aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 28 aprile 2021 - Nihat e Mevkibe si sentono in colpa dopo l’incidente di Can e, vedendo Sanem triste e sofferente, vogliono rendersi utili sperando di far tornare la memoria al bellissimo fotografo. Dopo aver preparato con l’amica Melahat un tè miracoloso, in grado di far recuperare tutti i ricordi ormai dimenticati, Mevkibe organizza un lauto banchetto a casa Aydin e invita anche Can e Sanem. Purtroppo, il bicchiere contente il filtro della memoria per il Divit finisce nello stomaco di un’altra persona. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 26 al 30 aprile 2021