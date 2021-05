Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 27 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 27 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 maggio 2021 - Steffy si farà coraggio e racconterà a Liam tutta la verità su quel bacio rubato sotto lo sguardo coinvolto di Hope, gli dirà di come è stata manipolata da Thomas e di come sia pentita per quanto accaduto. Come reagirà Liam? Comprenderà la debolezza di Steffy e la sua buona fede oppure l'accuserà di aver distrutto il suo matrimonio? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 maggio 2021- vedremo l'uomo costretto a rivelare a sua moglie dell'infido gioco di Margarita perpetrato a lungo ai danni della loro famiglia, e della inevitabile fine della donna e suo marito, ormai dietro alle sbarre in attesa di sentenza. Il timore di un nuovo malore per Bellita si farà purtroppo concreto, appresa la notizia infatti, la poverina avrà subito un mancamento. Bellita ha trattato Margarita come una di famiglia, era convinta di essersi riscattata e di aver conquistato l'affetto e la stima della donna, questo inaspettato tradimento sarà dunque causa di forte stress emotivo e fisico per l'artista. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 27 maggio 2021 - Ayca ha architettato un piano diabolico per sedurre Can e farlo capitolare, certa di potersi insinuare nel cuore del Divit ora che Sanem è lontana. Per aiutare la scrittrice, CeyCey e Muzzo escogitano un modo per costringere la Aydin a presentarsi al party, proprio mentre Ayca fa la sua mossa. Can non ha occhi che per Sanem e ormai il sentimento che li lega è talmente evidente, che neppure la perdita della memoria potrebbe riuscire a fermarlo! Qui la trama completa di Daydreamer.

