Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 27 aprile 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 27 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 aprile 2021 - le notizie dall'ospedale non sono confortanti, purtroppo la giovane Spectra dove fare i conti con gravi problemi di salute, non è chiaro ancora qual è la malattia che l'affligge, ma si parla addirittura di un male incurabile. Una notizia terribile che la poverina decide di condividere solo con la Logan, facendole addirittura promettere di non dire nulla a Wyatt. Pare infatti che Sally non voglia approfittare del vantaggio che può offrirle la malattia nella pesante disputa amorosa che la vede schierata contro Flo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 aprile 2021 - Intesa ritrovata finalmente tra Maite e Camino, le due donne sembrano aver preso una decisione riguardo alla loro storia: viverla, anche se in segreto. Felicia non sospetta certo una relazione tra la pittrice e sua figlia, eppure cerca delle spiegazioni proprio dall'artista, convinta che sia l'unica a conoscere i motivi del grande turbamento che negli ultimi tempi ha scosso la dolce Camino. Cesareo aveva anche ipotizzato che potesse trattarsi di pene d'amore, e ora la Pasamar spera di vederci chiaro. In realtà, il confronto con Maite, non darà i risultati sperati, la donna infatti, negherà di conoscere le cause della recente situazione della sua allieva. Una volta congedate però, correrà ad avvisare Camino dell'interrogatorio di sua madre, ma lei non sembrerà preoccuparsene, anzi, per allentare la tensione, la bacerà appassionatamente.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 27 aprile 2021 - Can non riesce a recuperare i ricordi degli ultimi due anni e Sanem è disperata. Il medico ha consigliato alla giovane di ricreare un clima quanto più simile a quello che il Divit viveva alla Fikri Harika prima di incontrarla. Per aiutare il suo promesso sposo a ricordare, la Aydin decide di cambiare look, optando per vestiti identici allo stile che indossava quando era una semplice stagista. Sanem, inoltre chiede a Deren di chiamarla l' 'altra', ma ogni sforzo sembra essere inutile.

