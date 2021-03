Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 26 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 26 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 26 marzo 2021 - Hope è felice della tenera dichiarazione di Liam, ma sa anche che se dovesse accettare potrebbe perdere per sempre Douglas. Per Hope è una scelta difficile e Liam non sembra più disposto ad attendere. Lo Spencer vuole che Hope diventi sua moglie e che Thomas esca per sempre dalle loro vite, anche se questo significherà rinunciare a Douglas. Secondo Liam, sarà il padre, con la nuova compagna, a doversi occupare del piccolo. Purtroppo la Logan tentennerà, facendo cadere Liam in un profondo sconforto. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 marzo 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 26 marzo 2021 - mentre Ursula cerca di convincere Felipe che Genoveva lo sta in realtà ingannando, purtroppo senza riuscirci, Santiago continua a pressare la Salmeron affinché gli dia il denaro necessario per lasciare Acacias insieme a Marcia. Santiago rischia di smascherarla e di mandare a monte il suo piano contro l'Alvarez Hermoso e l'intero vicinato. Come deciderà di agire la Dark Lady, asseconderà il suo ex alleato? Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 28 marzo 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - venerdì 26 marzo 2021 - Sanem è molto preoccupata per la sorte del suo laboratorio di creme, dopo che Cemal ha convinto la polizia a mettere tutto sotto sequestro. La Aydin dovrà dimostrare che i suoi unguenti non sono stati contraffatti e Can si offre immediatamente di aiutarla. Il Divit, infatti, vorrebbe finanziare l’impresa e tornare a possedere le quote della Fikri Harika per alleggerire le responsabilità della sua ex fidanzata. Sanem, tuttavia, rifiuta categoricamente l’offerta e propone a Can di tornare ad essere soci in affari, per la gioia di Deren che vorrebbe far tornare l’azienda al suo antico splendore. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 22 al 26 marzo 2021