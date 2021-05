Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 26 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 maggio 2021 - Liam è certo che quella di Thomas sia solo una mossa strategica per riprendersi Hope, del resto il suo avversario non si è mai fatto scrupolo di usare suo figlio o chiunque altro per raggiungere il suo malato obiettivo. Insomma, secondo Liam, il figlio di Ridge è ancora segretamente ossessionato dalla Logan e Steffy non può che confermarlo. Ora però, i due dovranno architettare un piano per convincere Hope e... smascherare Thomas! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 maggio 2021- Alfonso e Margarita sono rimasti fedeli al loro piano fino alla fine, anche la separazione era probabilmente tutta una farsa, i due infatti, sono stati entrambi incriminati per il tentato omicidio di Bellita e ora attendono la sentenza definitiva. E' chiaro che la notizia non tarderà ad arrivare all'orecchio di Bellita e Josè a questo punto si rende conto di non poter più rimandare, ma il timore che la poverina possa stare male continua a frenarlo. Riuscirà a trovare il coraggio e le parole giuste? Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 26 maggio 2021 - Sanem ha lasciato la Fikri Harika dopo aver scoperto che Can progettava di viaggiare con Ayca, senza neppure preoccuparsi di informarla. Nel frattempo, l’agenzia pubblicitaria ha vinto il contratto con la WomanArt e Ayca ha organizzato un party per festeggiare, invitando anche la Aydin. La scrittrice è tornata a lavorare nel negozio del padre Nihat e Can la raggiunge, chiedendole di prendere parte all’evento. Vedendo che il Divit è ancora confuso sul ruolo che lei dovrebbe occupare nella sua vita, Sanem rifiuta l’invito. Qui la trama completa di Daydreamer.

