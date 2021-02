Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 26 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, venerdì 26 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 26 febbraio 2021 - Thomas ha detto alla sua famiglia di essere cambiato e Ridge ed Eric gli hanno creduto, Steffy non è convinta che suo fratello sia in realtà riuscito a superare la sua ossessione per la Logan, ma comunque ha scelto di non abbandonarlo, l'unica a non volerne sapere è Brooke. La donna, furiosa, di fronte alle accuse del marito, ribadirà il suo pensiero con rabbia, mostrando di non avere alcuna compassione per il figliastro: "Non lo perdonerò mai, tuo figlio è pazzo!". E' chiara dunque l'incomunicabilità tra moglie e marito, il destino di questa coppia è ormai scritto! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 26 febbraio 2021 - Genoveva ha campo libero, Felipe si fida di lei e la Salmeron è pronta a dimostrargli di non essere solo una buona amica, ma anche una donna capace e risoluta: è riuscita infatti a portare a termine l'impresa di rimpatriare i soldati di istanza in Marocco. Felipe è fiero di lei e in occasione della conferenza stampa in cui Genoveva parla ai giornalisti del successo dell'impresa, tra i due scatta un bacio complice! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - venerdì 26 febbraio 2021 - Yigit è preoccupato per il ritorno di Can. Il giovane editore finge da un anno di essere realmente paralizzato da giorno dello scontro fisico con il Divit, ma ora è stanco. Yigit sa che Sanem non ha mai dimenticato il suo amore perduto, anche se durante gli ultimi mesi ha costruito un bel rapporto con lui. Il fratello di Polen confessa a Huma di voler rivelare tutta la verità alla donna che ama, compresa la natura dei suoi reali sentimenti che vanno ben oltre la semplice amicizia. Allarmata dal comportamento sempre più scostante del ragazzo, Huma persuade Yigit ad pazientare ancora qualche settimana, con la speranza di uscire pulita da questo orribile imbroglio. Qui la trama completa di Daydreamer

