Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 26 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 aprile 2021 - è il giorno del giudizio e accanto a lei c'è Katie non Wyatt. Sally sta per scoprire il risultato dei test medici a cui si è sottoposta. Purtroppo anticipazioni rivelano che le notizie non saranno confortanti, purtroppo la giovane Spectra dovrà fare i conti con gravi problemi di salute, non sarà chiaro ancora qual è la malattia che affligge la ragazza, ma secondo spoiler si parlerà addirittura di un male incurabile. Una notizia terribile che la poverina deciderà di condividere solo con la Logan, facendole addirittura promettere di non dire nulla a Wyatt. Pare infatti che Sally non voglia approfittare del vantaggio che le offrirebbe la malattia, nella pesante disputa amorosa che la vede schierata contro Flo. Nel frattempo Wyatt vuole rendere la separazione da Sally meno traumatica possibile per lei. Flo comprende la situazione e decide di farsi da parte. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 aprile al 2 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 aprile 2021 - quando Marcia busserà alla porta di Felipe, Genoveva reagirà con furia. La donna, forte di un grande vantaggio - porta in grembo il figlio dell'avvocato - attaccherà la Sampaio e la butterà fuori di casa. A giustificare il suo comportamento, saranno le accuse che pendono sul marito di Marcia. Perché infatti, la moglie dell'uomo che ha cercato di uccidere il povero Felipe, dovrebbe fargli visita? Dopo averle intimato di stare lontana dall'avvocato sull'uscio dell'abitazione, la seguirà fino alla locanda, minacciandola aspre conseguenze se non lascerà in pace Felipe una volta per tutte! Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 aprile al 1° maggio aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 26 aprile 2021 - dopo essere stati travolti da un tir, Can e Sanem sono ricoverati d’urgenza in ospedale. Mentre la Aydin riesce a reggersi in piedi, nonostante le numerose ferite in volto, Can è finito in coma farmacologico. Sanem è disperata e Nihat e Mevkibe si maledicono per aver avuto quella reazione alla notizia della partenza della coppia: i coniugi Aydin sono convinti che se avessero dato la loro benedizione, l’incidente non si sarebbe ma verificato. Finalmente, Can si risveglia ma una doccia fredda attende la giovane scrittrice. A causa del trauma cranico, il suo fidanzato ha dimenticato gli ultimi due anni di vita, compresa loro storia d’amore. Sanem non demorde ed è pronta a mettersi in gioco per aiutare l'uomo che ama a ricordarsi di lei. Lui, tuttavia, non riesce proprio a recuperare frammenti della vita vissuta insieme. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 26 al 30 aprile 2021