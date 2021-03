Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 25 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 25 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 25 marzo 2021 - Ridge crede che Steffy sia ancora innamorata di Liam e sperando in un loro ricongiungimento, copre e giustifica sempre il figlio, che fa la vittima. Steffy in fondo sembra cavarsela bene, ma si sa, un padre per la proprio bambina vuole sempre il meglio. E' per questo che in fondo la rigidità di Hope e sua madre, potrebbero rivelarsi un punto in favore dei Forrester, sempre che Thomas confermi davvero di essere cambiato. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 25 marzo 2021 - Ursula, dopo aver ricattato Genoveva, concede alla donna 24 ore di tempo per far cambiare idea ai vicini sul suo conto. La Salmeron, per nulla spaventata dalle minacce della Dicenta, decide di aizzare invece ancor di più il quartiere contro di lei: Genoveva escogita infatti un piano per far perdere ancora una volta le staffe alla donna e farla uscire allo scoperto. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - giovedì 25 marzo 2021 - Emre è deciso a trovare un lavoro al più presto, così da potersi trasferire in una nuova casa con Leyla e allargare la loro famiglia. Il minore dei fratelli Divit decide di racimolare un po’ di denaro, vendendo la sua lussuosa macchina, che è diventata un problema per il bilancio familiare. Affascinato dal mondo dei motori, Emre approfitta dell’occasione per presentarsi al titolare e chiedere un impiego. La scelta, tuttavia, non piacerà molto a Leyla che teme che suo marito possa deprimersi e sfogare la frustrazione sul loro rapporto. Qui la trama completa di Daydreamer

