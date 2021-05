Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 25 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 25 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 maggio 2021 - Thomas incurante dell'appello di Hope ad agire nell'interesse del piccolo Douglas, sconvolto dalle imminenti nozze, confermerà di volere sposare, nella data stabilità, la sua fidanzata Zoe Buckingham. Insomma, il Forrester non darà alcuno ascolto alle preoccupate parole di Hope, sembrerà così innamorato e deciso a coronare il suo sogno d'amore da non riuscire a vedere il male che sta facendo a Douglas. Per quanto la storia con Zoe acquisti così credibilità, tranquillizzando la Logan, convinta di non essere quindi più nelle mire di Thomas, crea in lei grande sgomento: Thomas sta dimostrando di non riconoscerla come madre e non la sta aiutando a garantire al piccolo la serenità che ogni genitore deve assicurare ai propri figli. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 25 maggio 2021- Mendez è un commissario capace e attento, nulla gli sfugge e gli indizi lasciati da Genoveva e Santiago sembrano condurlo proprio alla Salmeron. Il detective infatti si presenterà alla porta della donna per porle alcune domande che ovviamente metteranno in allarme Felipe. L'Alvarez Hermoso ha già interrogato la futura moglie, per scongiurare un eventuale coinvolgimento nell'efferato omicidio della Dicenta, ma conosce bene Mendez e si fida del suo intuito, è per questo che, nonostante Genoveva continui a negare, l'avvocato inizierà a nutrire qualche sospetto. Nel frattempo Marcia, prima di lasciare Acacias, chiede a Santiago un favore che riguarda proprio Felipe. Di cosa si tratterà? Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 25 maggio 2021 - Sanem ha lasciato la Fikri Harika proprio mentre l’agenzia pubblicitaria riceve la notizia di aver vinto il contratto milionario con la WomanArt. Nonostante i dubbi iniziali, infatti, il signor Asim è stato persuaso dalle idee brillanti e fresche dell’azienda e ha affidato a Can il compito di dirigere la campagna pubblicitaria. Approfittando della lite tra Can e Sanem, Ayca escogita un piano malefico e organizza un party per festeggiare l’accordo con il Divit. Qui la trama completa di Daydreamer.

