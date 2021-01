Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 25 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Daydreamer in onda oggi, lunedì 25 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 25 gennaio 2021 - i timori di Liam non sono certo infondati, Bill, suo padre, non può che saggiamente confermare che la miglior cosa da fare è lasciar perdere la questione dell'adozione. Che se la sbrighino i Forrester, Douglas non è affar loro e questa causa sta solo distruggendo il rapporto di suo figlio con Hope. In realtà lo Spencer Senior ha sempre preferito Steffy alla Logan, ma in questo momento ha a cuore solo la serenità di Liam. E' per questo che dirà al ragazzo di prendere le distanze dalla vicenda e di insistere affinché anche Hope faccia altrettanto, proporrà infatti al ragazzo di lasciare la Forrester e tornare a lavorare con lui alla Spencer!

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 25 gennaio 2021 - Santiago, l'uomo che dice di essere il marito di Marcia, invita gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana per informarli riguardo alla sua relazione con la promessa sposa di Felipe. La notizia lascerà il quartiere sconvolto, ma a destare ancor più sospetto sarà la benevolenza del nuovo arrivato che, nonostante l'evidente "tradimento" di Marcia, pregherà loro di non giudicarla male. Santiago, chiarirà infatti che la poverina era convinta lui fosse morte.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 gennaio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 25 gennaio 2021 - CeyCey riceve un pacco misterioso dalla nonna e teme che aprirlo potrebbe costringerlo a prendere una decisione sul rapporto con Ayhan. Il bizzarro dipendente della Fikri Harika scopre che sua nonna vorrebbe vederlo convolare a nozze al più presto e lui, non sentendosi ancora pronto, medita di coinvolgere la migliore amica di Sanem in un finto fidanzamento. Nel frattempo, Aysun si è fidata di Ihsan, ignara del fatto che lui stia usando il commercio di prodotti biologici per i suoi loschi scopi. Quando la polizia si presenterà alla porta di Mevkibe e Aysun, Ishan sarà già lontano dalla città e saranno le due donne ad essere trattenute dalle forze dell'ordine.