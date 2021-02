Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 25 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, giovedì 25 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 25 febbraio 2021 - Thomas continua a essere ossessionato da Hope. Il ragazzo vuole che la Logan torni a lavorare alla Forrester per la sua linea. Steffy è convinta che Hope non accetterà mai, del resto ha ottenuto già tutto ciò che desidera: diventare ufficialmente la madre di Douglas. A rassicurare la Forrester è inoltre il fatto che Liam non appoggerebbe la scelta di Hope di tornare a collaborare con Thomas, dunque, anche se incapace di convincere il fratello, Steffy è un po' rassicurata dalla ovvia risposta di Hope, secondo lei infatti, è impossibile che la Logan sia d'accordo che Thomas torni a far parte della sua squadra di stilisti. Credete abbia ragione? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 25 febbraio 2021 - Bellita non voleva certo arrivare a tanto con Margarita, del resto anche quanto accaduto in passato, non è dipeso dalla sua volontà. I rimorsi assalgono quindi la moglie di Josè che, anche se sconsigliata dalla fidata Arantaxa, riflette sulla possibilità di assumere un investigatore privato per rintracciare Margarita e darle una mano. Bellita, insomma, spera di riuscire a conquistare la fiducia della sua accusatrice per mettere pacificamente fine a tutta questa terribile situazione. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - giovedì 25 febbraio 2021 - dopo aver parlato con Can e Sanem, entrambi confusi dai sentimenti che ancora li legano, Emre e Leyla chiamano in aiuto Nihat e Mevkibe. I genitori delle sorelle Aydin si precipitano a casa della figlia minore, con la scusa di aver portato tante prelibatezze per cena. Aziz chiede ai consuoceri di rimanere con loro per cenare tutti insieme, sperando che la coppia si mostri gentile nei confronti di Can. A fine pasto, tuttavia, Nihat affronta il Divit e gli chiede di non avvicinarsi più a sua figlia perché l’ha fatta soffrire al punto da costringerla a ricoverarsi in una clinica. Come reagirà Can alle parole del padre di Sanem? Qui la trama completa di Daydreamer

