Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 24 marzo 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 24 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 24 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 24 marzo 2021 - Liam decide di chiedere la mano di Hope dopo l'aspra lite con Thomas, il quale sembra che l'abbia addirittura minacciato di morte. Ovviamente sarà la parola di Liam contro quella di Thomas. Liam nutre profondo rancore per il Forrester e queste è ben chiaro a tutti, le sue accuse dunque avranno scarso credito e il suo appello cadrà nel vuoto. A Liam non resta che una cosa, mettere al sicuro Hope e il loro futuro di coppia, sposando nuovamente la Logan e dunque ufficializzando il loro legame. E' per questo che si recherà dalla compagna e le farà una dichiarazione disperata e sincera: "Ti amo e voglio che torni ad essere mia moglie!". Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 24 marzo 2021 - sui giornali escono critiche lusinghiere dell'esibizione di Josè. La gente di Acacias lo ferma per strada per congratularsi ma la cosa sembra dare molto fastidio a Bellita. La gelosia di Cinta nei confronti di Maite sta facendo impazzire il povero Emilio, al quale Antoñito consiglia caldamente di sposare al più presto l'amata per fugare ogni dubbio. Nel frattempo Felicia, sconcertata dal radicale cambiamento di Camino, decide di interrompere le lezioni d'arte della figlia con Maite. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - mercoledì 24 marzo 2021 - Sanem e Can tornano alla tenuta, dopo la loro lunga gita in mare aperto, scoprendo che Cemal ha deciso di sorgere denuncia e ha fatto in modo che la polizia proibisse la creazione di nuove creme nella tenuta. La Aydin, ignara che dietro a questo terribile inganno si cela Yigit, è sconvolta e delusa e cerca conforto nei suoi amici. Vedendo la donna che ama con il cuore a pezzi, il Divit promette che farà di tutto per aiutarla anche al costo di indagare per conto proprio sulla truffa di Cemal. Qui la trama completa di Daydreamer

