Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 24 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 21 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 maggio 2021 - lvedremo l'ostinata Hope tentare in ogni modo di prendere tempo e far ragionare Thomas. Ma né lei, né Zoe, nessuno tranne Vinny, sa che è proprio questo che vuole il terribile figlio di Ridge: Hope preoccupata per il destino di Douglas e pronta a tutto pur di farlo felice... anche tornare tra le sue braccia! Esatto. Thomas punta a riprendersi Hope e ad averlo capito sembrano essere solo Liam, Brooke e Steffy. Proprio la Forrester ha la prova certa della strategia messa in atto dal fratello, è stato lui infatti, spingendola a baciare Liam sotto lo sguardo sbigottito di Hope, ad aver causato una rottura insanabile nella coppia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 24 maggio 2021- nel tentativo di riconquistare Camino, dimostrandole di amarla e di essere coraggiosa, e in quello di sorprendere Liberto con un'opera unica, l'artista comunicherà al suo finanziatore di essere già a lavoro per confezionare il pezzo forte della esposizione, un quadro che ritrae la Pasamar. Credete che Liberto sarà felice del nuovo dipinto della pittrice o la scelta del soggetto finirà per nutrire nuovi dubbi in tutti? Il commissario Mendez si presenta a casa di Genoveva per porle delle domande su Ursula. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 maggio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 24 maggio 2021 - Sanem ha scoperto che Can e Ayca stanno organizzando un viaggio alla volta del K2, insieme al gruppo di arrampicata della giovane. La Aydin è fuori di sé e chiede spiegazioni a Can, che la invita ad unirsi all’escursione non capendo la gravità delle sue azioni. La scrittrice rifiuta categoricamente di seguirlo, dal momento che lui continua a non voler delineare la loro precaria situazione, facendo sentire sempre fuori posto. Per questo, Sanem decide di prendere le distanze da Can e lasciare la Fikri Harika. Qui la trama completa di Daydreamer.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 24 al 28 maggio 2021