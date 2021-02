Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 24 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 24 febbraio 2021 - Steffy ha accusato Hope di aver manipolato Thomas per ottenere la custodia di Douglas, come se quello della ragazza fosse solo un capriccio. La Forrester è infatti convinta che in fondo suo fratello sia un buon padre e che gli errori compiuti nel passato non diano a Hope il diritto di sottrargli un figlio, l'amorevole sorella però, non è obiettiva: Thomas non si è fatto manipolare, anzi, sta usando ancora una volta il piccolo, consapevole di poter così influenzare le scelte di Hope e la sua vita. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 24 febbraio 2021 - Fabiana noterà un grande cambiamento in Ursula, la donna ormai fuori di se, parla da sola, complotta e grida vendetta contro l'intera Acacias. Il problema più grande è che la governante non si rende conto di chi sia davvero il suo aguzzino, persa nel suo delirio infatti, finisce per non ascoltare voci amiche come quella di Fabiana, ma per affidarsi all'aiuto della donna che trame alle sue spalle, Genoveva. E' alla Salmeron che chiederà di supportarla nella sua guerra contro gli abitanti del quartiere. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - mercoledì 24 febbraio 2021 - Can e Sanem sono costretti a vivere a stretto contatto da quando Aziz Divit ha avuto un grave malore, chiedendo ospitalità nella casa di campagna della Aydin. Il padre dei fratelli Divit sta fingendo, aiutato da Remide, per riavvicinare la coppia e permettere a suo figlio di ritrovare la sua felicità. Sanem è furiosa per il comportamento distaccato del suo ex fidanzato, mentre Can è in difficoltà perché non riesce a parlare in modo pacifico con la Aydin. Quando Emre e Leyla ricevono la telefonata dei rispettivi fratello e sorella, l’unica soluzione sarà correre a casa di Sanem. I due coniugi, tuttavia, hanno idee ben diverse sulla delicata situazione. Qui la trama completa di Daydreamer

