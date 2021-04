Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 23 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 aprile 2021 - Steffy continua a essere combattuta, quelle di Liam sono parole bellissime, ma in fondo fanno trasparire solo affetto. La Forrester prova qualcosa di più forte e profondo per l'ex e teme di non potersi accontentare. Proprio per questo deciderà di mettere fine una volta per tutte a questa farsa, ammettendo finalmente il suo errore. Ma un inaspettato gesto di Liam le farà, ancora una volta, cambiare idea. Se la dolce dichiarazione di Liam aveva fatto emergere prepotente il senso di colpa, un inaspettato e passionale bacio, cancellerà ogni dubbio: Liam è ancora attratto da lei e non importa come i due si siano ritrovati, ciò che conta è che alla fina abbia scelto Lei. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 23 aprile 2021 - la Salmeron sa che la misteriosa suora che ha fatto visita ad Andrade in carcere è in realtà Ursula. Non è certo un caso che Felipe sia rimasto vittima di un incidente proprio mentre si stava recando in tribunale per affrontare il processo decisivo contro il trafficante di donne. Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per liberarsi di Genoveva. Alla luce di quanto accaduto, è dunque chiaro che sia stata la Dicenta a causare il tragico incidente e non Santiago, ma Mendez e Felipe, all'oscuro di tutto, finiranno con mettere da parte questa preziosa informazione per concentrarsi sul Becerra, che finirà presto in carcere! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 23 aprile 2021 - Can si è risvegliato dal coma ma non ricorda più nulla degli ultimi due anni di vita, inclusa la storia d'amore con Sanem. La scrittrice è molto scossa dall'accaduto: proprio ora che la loro favola si sarebbe conclusa con il giro del mondo in barca, il destino gli ha tirato un brutto scherzo. Sanem prova ad uscire da questo incubo ma Can non sembra voler collaborare per riacquistare i suoi ricordi, lasciando la sua fidanzata sotto shock.

