Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 22 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 22 marzo 2021 - Thomas rivela a Shauna di amare ancora Hope. Shauna lo provoca insinuando che potrebbe dirlo a Ridge, ma Thomas è sicuro che lei non lo farà. Il ragazzo è certo che Shauna custodirà il suo segreto, se infatti Ridge dovesse scoprire che suo figlio è ancora ossessionato ad Hope, proprio come ha sempre affermato Brooke, probabilmente finirebbero per perderlo entrambi. E' per questo che quando Shauna lo provocherà insinuando di poter raccontare tutto a Ridge, Thomas le risponderà di essere certo del suo silenzio! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 22 marzo 2021 - la notizia che Ursula abbia ingannato Agustina istigandola al suicidio si diffonde nel quartiere e tutto il vicinato mostra grande solidarietà nei confronti della domestica di Felipe. Ursula dunque, viene messa alla gogna, contro di lei si scaglia tutto il vicinato, una folla inferocita la costringe ad ammettere pubblicamente la sua terribile azione e poi le intima di lasciare subito la città. La Dicenta non ha più alleati, è completamente sola, nessuno riuscirà a salvarla dal suo destino... Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 22 marzo 2021 - Can ha rapito Sanem, costringendola ad affrontare i demoni del passato. Per convincere la Aydin a fidarsi, il fotografo le regala un fermaglio molto particolare, segno che lui non ha mai dimenticato la loro incredibile storia d’amore. Entusiasta e commossa per il dono ricevuto, Sanem chiede scusa a Can per aver cercato di cambiarlo. Il Divit è spiazzato e non può che ricambiare, ammettendo che l’amore l’ha reso una persona diversa e fuori controllo. Qui la trama completa di Daydreamer

