Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 22 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 aprile 2021 - dopo la sfuriata di Brooke, Steffy è molto giù e decisamente in crisi, sa che crollerà da un momento all'altro, ma poi Liam le dice una cosa che la spingerà a tenere la bocca chiusa: "io sono felice qui con te e la piccola Kelly". Lo Spencer è sincero, forse è arrivato a questa affermazione grazie ad una terribile menzogna, ma quello che ha detto lo sente veramente, nel profondo. Steffy desiderava una dichiarazione di questo tipo ormai da molto tempo, suo fratello aveva ragione: grazie a quel bacio lei è finalmente riuscita a riprendersi Liam. Ma credete davvero che Steffy lascerà Hope in balia di Thomas, ora che sa che il ragazzo è ancora morbosamente ossessionato da lei? Accetterà inoltre di essere la seconda scelta di Liam? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 aprile 2021 - la Salmeron sa che la misteriosa suora che ha fatto visita ad Andrade in carcere è in realtà Ursula. Non è certo un caso che Felipe sia rimasto vittima di un incidente proprio mentre si stava recando in tribunale per affrontare il processo decisivo contro il trafficante di donne. Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per liberarsi di Genoveva. Alla luce di quanto accaduto, è dunque chiaro che sia stata la Dicenta a causare il tragico incidente e non Santiago, ma Mendez e Felipe, all'oscuro di tutto, finiranno con mettere da parte questa preziosa informazione per concentrarsi sul Becerra, che finirà resto in carcere! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 22 aprile 2021 - i dipendenti della Fikri Harika sono felici di sapere che Can e Sanem vivranno finalmente il loro sogno, viaggiando insieme e raggiungendo le Galapagos. Tutti quanti, sebbene preda della nostalgia al pensiero di non poter abbracciare i due amici per più di due anni, decidono di celebrare questa scelta e organizzano un party indimenticabile. Alla festa nella tenuta di Mihriban sono presenti tutte le persone che fanno parte della vita di Can e Sanem. Tutte, tranne Nihat e Mevkibe che dimostrano così di essere profondamente contrariati dalla partenza della loro figlia minore. Qui la trama completa di Daydreamer

