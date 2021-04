Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 21 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 21 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 21 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 aprile 2021 - i tuoi nemici sono i miei nemici. Sarà così che Thomas cercherà di convincere Quinn a schierarsi dalla sua parte con lo scopo di distruggere Brooke. Una collaborazione tra i due machiavellici protagonisti di Beautiful, potrebbe davvero rivelarsi un'arma letale per la bella Brooke Logan, ma la Fuller accetterà la rischiosa alleanza con il Forrester, alle spalle di Eric e Ridge? Suo marito e il suo figliastro sono infatti convinti che Thomas sia finalmente guarito, per il ragazzo si tratterà dunque di un azzardo - coinvolgere Quinn e dichiarare apertamente di essere ancora ossessionato da Hope potrebbe risultargli fatale - eppure sente di potersi fidare di Quinn, del resto nessuno, quanto lei, può comprendere il suo odio per Brooke... Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 21 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 aprile 2021 - la povera Marcia si trova ad affrontare un durissimo interrogatorio, Mendez infatti, sembra concentrare ogni sospetto proprio su di lei e sul suo compagno. Per l'ispettore, Marcia è una probabile complice. La Sampaio non sa nulla, come tutti nutre dei dubbi sull'innocenza del marito, ma non è a conoscenza di un effettivo coinvolgimento dell'uomo nella drammatica vicenda. I quesiti del detective, resteranno dunque irrisolti e Marcia, seppur sospettata, potrà per il momento tornare a casa. Al suo rientro verrà però accolta da un impaurito Santiago, il quale, pur continuando a professarsi innocente, le chiederà di mentire per fornirgli un alibi che lo scagioni completamente... Marcia crederà alle parole del marito? Sarà pronta a spergiurare il falso per metterlo al sicuro? Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 21 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 21 aprile 2021 - Sanem ha deciso di ignorare le proteste dei suoi genitori, nonostante lo scontro con il padre Nihat l’abbia scossa nel profondo. La Aydin si prepara a salpare con Can, al quale chiede di insegnarle i termini nautici e di prepararla alla vita in mare aperto. Il Divit è felice di vedere Sanem tanto risoluta, anche se è consapevole che le parole di Nihat e Mevkibe pesano sul suo cuore. La coppia fa una gita in barca, ma le cose non vanno come previsto e Sanem si rivela essere un vero e proprio disastro. Qui la trama completa di Daydreamer

