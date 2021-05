Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 20 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 20 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 20 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 maggio 2021 - Bill non ha mai particolarmente apprezzato l'ex nuora e la sostituzione con Flo ha rasserenato l'imprenditore. Nonostante le gravi bugie raccontate dalla Fulton in passato infatti, il provvidenziale gesto nei confronti di Katie, ha spinto l'imprenditore a concederle il perdono sempre negato alla Spectra. Insomma, Flo sembra essere la favorita di casa Spencer, ma il momento è particolare e la situazione gravissima, anche Bill quindi capisce di dover dare la sua benedizione a un ricongiungimento tra Wyatt e Sally. Ci tiene però a fare i complimenti a Flo per il suo gesto altruista, si tratta di un'ulteriore conferma della bontà d'animo della ragazza e Bill vuole farle sentire la sua vicinanza e stima. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 maggio 2021- Margarita è al centro dei pensieri di Bellita, la prima persona che ha cercato una volta uscita dal coma, la Del Campo infatti, teme che le sia accaduto qualcosa, non immagina certo che la loro amicizia sia stata solo un enorme inganno. Josè fatica a mantenere nascosta la questione, ma sa di doverlo fare per il suo bene, Bellita è ancora troppo debole e suo marito teme che possa non reggere il colpo. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 20 maggio 2021 - la Fikri Harika ha perso credibilità agli occhi del signor Asim, e ora anche il progetto delle creme di Sanem potrebbe essere rubato dall’agenzia rivale Dream Reklam. La situazione è critica dal momento che, perdere tutti quei soldi, potrebbe voler dire dichiarare nuovamente il fallimento dell’azienda. L’idea di Can, tuttavia, potrebbe rivelarsi quella vincente anche se il fotografo non ha messo in conto che coinvolgere Huma, Mevkibe e Melahat nel nuovo spot sarà tutt’altro che poco rischioso. Nel frattempo, Leyla approfitta di una sua vecchia conoscenza per rubare qualche informazione sul progetto dell’agenzia rivale. Qui la trama completa di Daydreamer.

