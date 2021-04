Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 20 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 20 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 20 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 aprile 2021 - Sally si è recata in ospedale convinta di soffrire di un forte stato d'ansia causato dall'ennesimo tradimento di Wyatt, ma quando la dottoressa, allarmata, ha deciso di approfondire, ha iniziato a dubitare della levità del problema. Carica di terrore, si sfoga dunque con Katie, raccontandole dei suoi sintomi, dei numerosi test clinici a cui dovrà sottoporsi e del fatto di non avere nessuno accato in questo difficile percorso. La Logan sa bene cosa vuol dire stare male e come il calore delle persone care sia importante nella cura della malattia. Consapevole di ciò, decide di offrire il suo più totale appoggio a Sally promettendole di accompagnarla in questo insidioso percorso. Katie, anche se spaventata, cercherà di rassicurarla: "Non preoccuparti, sono certa si risolverà tutto e io sarò qui accanto a te per aiutarti!". Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 aprile 2021 - Santiago, solo 24 ore prima dell'incidente, ha aggredito Felipe. I due per fortuna sono stati divisi per tempo, ma lo scontro ha chiarito a tutti l'astio e la gelosia ancora forte del Becerra nei confronti dell'avversario in amore. Dunque Santiago, aveva tutti i motivi per desiderare la morte dell'avvocato. E' lui infatti il principale indiziato secondo Mendez, è per questo che l'investigatore deciderà di mettere sotto torchio Marcia, l'unica che sa davvero quanto accaduto tra Felipe e Santiago e il perché di tanto odio! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 20 aprile 2021 - Sanem e Can hanno deciso di lasciare la Turchia, allontanandosi da tutti coloro che vogliono mettere la loro relazione, e trascorrere due anni in mare aperto fino a raggiungere le Galapagos. La Aydin è al settimo cielo e anche i dipendenti della Fikri Harika, nonostante dispiaciuti da questa separazione improvvisa, mostrano tutto il loro sostegno a questa avventura d’amore. Can e Sanem si recano a casa Aydin per comunicare la decisione a Nihat e Mevkibe. I due sono sconcertati, non possono sopportare che la loro preziosa figlia diventi lo zimbello del quartiere, partendo per un lungo periodo con un uomo che non è legalmente suo marito. Al culmine della disperazione, Sanem cerca un confronto con Nihat che esplode di rabbia e minaccia di diseredarla se continuerà con il suo proposito. Qui la trama completa di Daydreamer

